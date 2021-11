Ancora una vittoria, vetta solitaria: Ble a +4 davanti a tutti

La Ble Caserta ma raddoppia, sconfiggendo anche la Geko S. Antimo (104-79) , e duplicando la distanza sulla diretta inseguitrice, Miwa Benevento (ora a 4), sconfitta ad Angri.

Nella settima giornata di andata della C Gold, i bianconeri di coach D'Addio non hanno tradito le aspettative della vigilia, avendo la meglio sugli ospiti napoletani che, da ultimi in classifica, avevano una gran voglia di mettere lo sgambetto alla capolista, forti del...

