Gevi Napoli, batosta a Milano (90-67), Buscaglia: «Dobbiamo chiedere scusa»

«Brutta prestazione? Brutta è poco, dobbiamo scusarci con tifosi e proprietà. Non è facile commentare questo tipo di partita. Nonostante il primo tempo a contatto, con maggiore equilibrio, non abbiamo mai mostrato il piglio giusto e l'aggressività necessaria. Non siamo stati capaci di reagire al terzo quarto che ha distrutto la partita. La prima reazione è quella di resettare tutto, tornare in palestra e pensare alle prossime partite che saranno importantissime per il nostro futuro. Oggi abbiamo toccato un punto che non dovremo ritoccare». Le parole nel dopo gara di coach Buscaglia sono perfette per descrivere la prestazione della Gevi a Milano contro l'Armani.

Una squadra che si è fatta travolgere a partire dal terzo quarto dopo aver retto l'urto nei primi due, forse però non sfruttando a dovere l'approccio soft della squadra di Messina. Dopo il -6 (43-37) è arrivato un 34-10 che ha schiantato letteralmente gli azzurri che sono finiti a -30 senza riuscire a reagire. E a poco è servito il piccolo recupero finale per il 90-67. La ripresa è stata davvero sconfortante con una bruttissima Gevi e il solo Rich che ha salvato la faccia (14).

Una bandiera bianca alzata davvero troppo presto e senza quella cattiveria agonistica che si sperava di vedere. Ora la situazione per gli azzurri, alla terza sconfitta in fila, resta delicata. Domenica prossima in casa contro Sassari in pratica ci si gioca una grande fetta di serie A. Senza possibilità di errore. Serata nerissima per Parks (4 punti e 2/11), Gudaitis ancora così così ma sempre poco servito dai compagni.