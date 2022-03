Givova Scafati vince a Roma (82-109), Rossi: «Prova di grande maturità»

Prova di forza per la Givova Scafati che ha fatto suo il recupero della quindicesima giornata del campionato di serie A2, surclassando a domicilio per 82-109 l’Atlante Roma e restando salda in testa alla classifica. Se da un lato i salernitani hanno mostrato le unghie e avuto un approccio veemente con il match, dall’altro i romani si sono ritrovati a fare i conti con assenze importanti, come quella di Cicchetti, Ulaneo e Viglianisi, oltre a Fanti, fermatosi in avvio di secondo quarto per un problema muscolare. Il superiore tasso tecnico ed il roster più lungo hanno sin da subito mostrato una differenza di valore tra i due organici, con quello ospite apparso sempre padrone del match, sin dalla palla a due: mai si è avuta la sensazione che gli avversari potessero mettere in discussione l’esito finale, legittimato, statistiche alla mano, dalle superiori percentuali di tiro dal campo, da due, da tre e ai liberi, ma soprattutto dal predominio a rimbalzo (49 contro 19), oltre al fatto che tutti gli iscritti gialloblù a referto sono andati a punti (quattro in doppia cifra).

Coach Alessandro Rossi: «Il commento della sfida non può prescindere dalle condizioni in cui Roma è scesa in campo, estremamente rimaneggiata e per giunta senza Fanti in corso di gara. Siamo soddisfatti di aver portato a casa la sesta vittoria consecutiva. Affrontare Roma non è mai facile, anche oggi non lo è stato, almeno finché le energie l’hanno sorretta. Noi siamo stati bravi ad affrontare la partita con maturità, decisione e determinazione, senza dare nulla per scontato, facendo le cose giuste in attacco e cercando costantemente l’area, dove sapevamo di avere maggiori vantaggi. Siamo contenti dalla maturità dimostrata in trasferta, che ci dà fiducia in vista delle prossime due delicate trasferte ravvicinate a Ravenna e Verona».