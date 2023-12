Bari è mediocre, tutto facile per la Scandone

La Scandone domina sul campo dell’Adria Bari. Gli irpini di coach Sanfilippo, nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di B Interregionale, regolano la formazione della Tecnovela con il punteggio di 68-42. Il punteggio la dice lunga sull’andamento della partita, che ha visto dominare la compagine avellinese. Gli irpini non si sono sforzati più di tanto, hanno avuto vita facile contro un avversario mediocre, non a caso ha vinto soltanto due gare in stagione, che si è sgretolato rapidamente.

La compagine di coach Luisi è durata appena un tempo o meglio dieci minuti. Il primo quarto è stato equilibrato e si è concluso con il punteggio di 13-10 per gli irpini. Ma già i secondi dieci minuti sono stati diversi. Avellino ha affrontato il resto della partita con maggiore serietà, facendo maggiore attenzione in attacco e stringendo le maglie difensive. Il primo strappo c’è stato sul 21-13. Bari ha avuto la forza di ritornare in gara, ma è durato davvero poco. Gli irpini, infatti, hanno chiuso il primo tempo sul 32-25.

Al ritorno dagli spogliatoi è tornata sul parquet soltanto la Scandone. Bari è rimasta negli spogliatoi concedendo ai lupi irpini di azzannare la gara e portarla a casa. Il primo vantaggio in doppia cifra è stato di 41-30, che poi si è ampliato maggiormente per concludere il terzo periodo 52-34.

Gli ultimi dieci minuti sono stati di semplice cronaca, Avellino ha continuato a giocare la sua pallacanestro, mentre i baresi non vedevano l’ora di sentire il suono delle sirena finale.