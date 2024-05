Basket, tutto pronto ad Agropoli per le Finali Nazionali Under 17

Presentate questa mattina ad Agropoli, presso l’aula consiliare “A. Di Filippo”, le Finali U17 Eccellenza Maschili, in programma dal 20 al 26 maggio nella cittadina cilentana. Anche in questa occasione, come già avvenuto nel 2023, l’organizzazione sarà a cura della Polisportiva Basket Agropoli. Le prime otto squadre qualificate sono: EA7 Milano, Virtus Bologna, Reyer Venezia, San Paolo Ostiense Roma, Pallacanestro Reggiana, New Basket Brindisi, Pallacanestro Dragons Prato, Orange 1 Bassano.

Le ultime otto squadre che si sono qualificate dopo gli spareggi dell’ultimo fine settimana sono Scuola Alghero, Varese Academy, Derthona Tortona, Vis Ferrara, Aquila Trento, Scaligera Verona, Stamura Ancona e Pall.

Varese.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della FIP Campania Antonio Caliendo, il presidente della FIP Salerno Maurizio Foccillo, i sindaci di Agropoli e Torchiara Roberto Mutalipassi e Massimo Farro, il presidente del Basket Agropoli Giulio Russo e la referente organizzativa dell’evento Floriana Russo.

«Ci eravamo promessi di tornare ad Agropoli e l’abbiamo fatto – ha commentato il presidente della FIP Campania Antonio Caliendo – grazie alle società del territorio che ci hanno supportato e alle amministrazioni. Si tratta di un altro evento nazionale che ci riempie di orgoglio».

«Felici e onorati di questo bis – ha aggiunto il presidente FIP Salerno Maurizio Foccillo - poco importa la categoria. L’anno scorso era l’under 19, quest’anno la 17, ma quel che conta è essere protagonisti».

«Dopo il grande successo di l’anno scorso il basket giovanile nazionale torna ad Agropoli – ha commentato il sindaco Roberto Mutalipassi – ci confermiamo città dello sport grazie a strutture che ci permettono di competere anche dal punto di vista nazionale».

«Siamo orgogliosi di esserci anche noi quest'anno - il commento del sindaco di Torchiara Massimo Farro - siamo felici anche di far conoscere i nostri territori e come dico sempre è più facile fare le strutture che farle conoscere».

«Agropoli e la Polisportiva per il secondo anno consecutivo hanno avuto l’onore di organizzare questo grande evento – le parole del presidente del Basket Agropoli Giulio Russo – Si tratta di una vetrina importante sotto tanti punti di vista e quest’anno il tutto si arricchisce anche della presenza di Torchiara e questo ci inorgoglisce ancora di più».

«A distanza di un anno siamo nuovamente qui – ha concluso Floriana Russo – con le miglior under 17 che verranno a contendersi lo scudetto ad Agropoli. Vedremo davvero una grande pallacanestro e saranno sei giorni di spettacolo assicurato».