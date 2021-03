Riecco il derbyssimo Napoli-Scafati, Johs Mayo: «Voglio essere decisivo»

Il derby resta sempre un match speciale. E in questo caso lo è ancora di più per il valore pesante della posta in palio: non solo i due punti in classifica ma anche le vittorie negli scontri diretti che le squadre porteranno con sè nella seconda fase. A pari punti in classifica, Gevi e Givova si affrontano domani al Palabarbuto alle 18.

All’andata Napoli fece il blitz al Palamangano ma la squadra scafatese intanto è cresciuta tanto, è in gran forma e ha una voglia matta di riprendersi i due punti. Il presidente Longobardi vuol provare a salire in A e lo si è capito dagli innesti mirati e dal tentativo ora di prendere anche Cervi, che deve però passare le visiste mediche.

«E' più difficile sentirla come derby senza pubblico, ma acquista comunque una grande importanza sia per la classifica attuale, che per la seconda fase del campionato» dice Sacripanti. Josh Mayo all’andata fu match winner. «Sto trovando la forma dopo tanti infortuni e voglio dare una mano decisiva», sottolinea il play azzurro. Coach Finelli replica: «Napoli è la favorita alla vittoria finale, ma siamo consapevoli che possiamo disputare una partita concreta, dando un segnale importante al campionato». La partita sarà possibile seguirla su Lnp Pass. Intanto la formula del campionato non è cambiata, come era stato paventato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA