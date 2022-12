Arriva il super derby tra Scafati e Napoli, Pinkins: «Sfida importante per club e tifosi»

Ed è tempo di derby in serie A, dopo 15 anni. Il confronto precedente tra Napoli e Scafati nel massimo campionato risale al 2008, anno del fallimento del club azzurro (anche e soprattutto per il mancato rimborso da parte del Comune delle congrue antipazioni fatte da presidente Maione per allargare il Palabarbuto, si parla di alcuni milioni di euro) e la retrocessione del club scafatese in A2.

La disfida regionale attesissima dalla tifoseria che c'era stata anche due stagioni fa in A2. Anche se la rivalità è blanda rispetto a quella tra Napoli e Caserta. Palla a due lunedì sera alle ore 20,45. Teatro della sfida la Beta Ricambi Arena PalaMangano, che per l’occasione dovrebbe presentarsi in una delle sue vesti più belle. Sicuro verso il tutto esaurito. Il match più appassionante per aprire il 2023.

Reduce da quattro vittorie negli ultimi cinque turni, la compagine scafatese (nella foto Pinkins contro Bologna) scenderà in campo con l’intento di lanciare un altro chiaro segnale al campionato, quello di una matricola che non ha alcuna intenzione di fare da sparring partner e che lotterà fino allo strenuo delle proprie forze per preservare la massima categoria nazionale. Ma non solo. C’è anche voglia di regalare ai tifosi una vittoria prestigiosa e di dedicare il successo alla famiglia Longobardi, recentemente colpita dal lutto per la perdita della signora Lena, madre di patron Nello e nonna del responsabile dell’area tecnica Enrico.

Coach Attilio Caja, che insieme ai suoi assistenti sta preparando la sfida in ogni minimo particolare, potrà disporre della rosa al completo, compreso l’ultimo arrivato Mian, che per l’occasione esordirà in campo con la casacca gialloblù numero 9. Le due formazioni che si contenderanno la posta in palio lunedì sera si affrontano per la quinta volta in massima serie, con un bilancio di tre vittorie ad una in favore dei partenopei. Le precedenti quattro apparizioni risalgono alle stagioni 2006/2007 e 2007/2008: nel primo anno Napoli si impose in entrambe le sfide; l’anno dopo, invece, Scafati, nonostante la retrocessione, riuscì a far suo il match disputato tra le mura amiche.

Napoli arriverà sulle sponde del fiume Sarno con due punti in meno dei padroni di casa, frutto di quattro successi e otto sconfitte, quattro delle quali sono arrivate nelle ultime cinque giornate. Tanto basta per intuire quanto sia importante la posta in palio per la compagine allenata da coach Maurizio Buscaglia.

Kruize Pinkins così presenta la gara: «I risultati del campo sono il frutto del lavoro che facciamo in allenamento. I successi delle ultime settimane sono la logica conseguenza di allenamenti svolti con grande impegno, serietà e dedizione, nei quali stiamo sempre più recependo i dettami del nostro allenatore e tra di noi stiamo migliorando l’intesa. Con lo stessa abnegazione ci stiamo preparando al meglio al primo impegno del nuovo anno, in cui affronteremo sul nostro campo Napoli, cercando di focalizzarci in maniera particolare sulle cose che dobbiamo fare e quindi pensando soprattutto a noi stessi, oltre a guardare in video sia le nostre precedenti partite che le ultime gare dei nostri prossimi avversari. Sappiamo che la partita è importante e molto sentita dalle due tifoserie e dalle rispettive società, per cui stiamo cercando di prepararci al meglio. Conosco alcuni dei giocatori che affronteremo lunedì sera, ma ciò che maggiormente conterà è essere mentalmente dentro alla partita, a prescindere dal valore dell’avversario di turno. Sarebbe importante per noi avere il palazzetto pieno, perché la presenza massiccia dei nostri supporters potrebbe darci una importante spinta».