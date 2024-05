Da domani le finali Uisp Over 40 a Giugliano e Villaricca

Da domani in scena le finali del torneo Uisp Over 40, domani al palasport di Giugliano in via Casacelle le finali per il 5° e 6° posto e per il 3° e 4° posto, la finalissima per il primo posto mercoledì al palasport di Villaricca in corso Italia.

In campo domani alle 20,30 Il testardo Baloncesto contro Ares Caserta e alle 22 Consorzio Pozzuoli contro Afragola, a seguire le premiazioni. Mercoledì la finale alle 21,30 sarà tra Old Stars e Virtus Monteprocida. Ci saranno in campoanche ex giocatori di serie B.

Da dieci anni il frequentatissimo torneo Uisp viene organizzato da Mario Fedele che sotene il movimento "Over" a Napoli e che l'ha recuperato quando stava per sparire. Il primo anno c'erano solo quattro squadre , poi anno dopo anno c'è stato il grande ritorno con realtà di tutta la Campania. La squadra vincitrice del torneo va a disputare le fasi nazionali a Rimini sfidando le altre realtà di categoria Over40 .