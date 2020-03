LEGGI ANCHE

Dopo il rugby anche il basket si arrende anche se nelle sue emanazioni regionali. Stop ai campionati maschili, femminili, minibasket, giovanile. Se ne riparla il prossimo anno. Niente promozioni né retrocessioni. “Nel contesto del dramma emergenziale che sta vivendo il nostro Paese - scrive la Fip in una nota - e, più in generale, l’intera comunità mondiale, a seguito delle analisi svolte nel corso della riunione del Consiglio federale dello scorso 9 marzo e dopo aver ascoltato il parere del vicepresidente vicario, del rappresentante della consulta e del coordinatore delle attività del Settore Agonistico,(minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile) organizzata dai Comitati regionali Fip”. Il prossimo anno, al via ci saranno le stesse squadre di questa stagione, a meno di rinunce (tutt’altro che da escludere, vista la situazione economica) e relativi ripescaggi. Il provvedimento per ora non riguarda i campionati nazionali.