Spezzare la serie vincente dell'Unieuro Forlì, ospite domenica pomeriggio al Palamaggiò (ore 18). È quanto si propongono i padroni di casa della Juvecaserta decisi a tornare al successo dopo una striscia negativa di quattro sconfitte.

I forlivesi, invece, dall'inizio di questo nuovo anno, hanno inanellato solo risultati positivi, cinque per la precisione, che li hanno spinti a consolidare la seconda posizione in classifica del girone est, puntando alla vetta. I bianconeri sono dunque chiamati a fornire una prova di carattere, anche se la settimana preparatoria non era iniziata sotto i migliori auspici, visto il virus influenzale che ha messo ko tre cestisti del quintetto (Cusin, Turel, Valentini che hanno ripreso ad allenarsi) non risparmiando neppure qualche giocatore delle formazioni under che prendono parte agli allenamenti della prima squadra. Ieri, nel doppio allenamento, coach Gentile e il suo staff, insieme a tutti gli atleti, hanno iniziato ad entrare nel vivo delle strategie tecnico-tattiche per poter affrontare una compagine che naviga a vele spiegate. Gradita visita quella del presidente della Federbasket bulgara Giorgio Glouchkov che, quando rientra temporaneamente in Italia con la moglie casertana Lucia, non si fa sfuggire l'occasione di ritornare al Palamaggiò dove ha vissuto le esperienze di giocatore e poi team manager della squadra bianconera. Domenica si preannuncia dunque battaglia sul parquet dell'impianto di Castelmorrone fra due compagini molto motivate, anche se spinte da stimoli diversi (avvicinarsi ancor più alla vetta il team romagnolo, allontanarsi dalla zona retrocessione il più possibile per la formazione juventina). Ma sarà duello anche a livello di conduzione del match, visto che a guidare le rispettive formazioni ci saranno due dei campioni di quella Juvecaserta che spopolò in Europa e vinse lo scudetto nel 91. Vale a dire Nando Gentile, head coach dell'attuale Juve, e Sandro Dell'Agnello, tecnico dell'Unieuro Forlì che è stato anche head coach della compagine casertana in un passato molto recente. Gli ingredienti per assistere ad uno spettacolo cestistico emozionante quanto interessante ci sono tutti, anche perché la squadra di casa - a dispetto della febbre e raffreddori che hanno colpito alcuni dei suoi cestisti e le tensioni createsi fra l'allenatore casertano e la guardia Usa Allen scenderà in campo al completo, più determinata che mai a conquistare i due punti in palio, volendo recuperare il terreno perduto in graduatoria. Nel recupero infrasettimanale fra Allianz San Severo e il Sapori Veri Roseto l'hanno spuntata i pugliesi per 79-78, al termine di un confronto deciso solo nel finale. Alla luce dell'esito di tale gara, dopo venti giornate della prima fase della stagione, la classifica del girone est è così mutata: OraSì Ravenna 32, Unieuro Forlì 28, Pompea Mantova 24, Tezenis Verona 22, Feli Pharma Ferrara 22, Apu Old Wild West Udine 22, UCC Assigeco Piacenza 20, Urania Milano 20, Le Naturelle Imola Basket 20, XL Extralight Montegranaro 18, Juvecaserta 16, Allianz Pazienza Cestistica San Severo 14, Sapori Veri Roseto 12, Agribertocchi Orzinuovi 10.

Ben si comprende quindi, quanto l'incontro di domenica al Palamaggiò sia importante soprattutto per la Juvecaserta. Giuri e compagni, prima di iniziare la successiva fase ad orologio, dovranno affrontare altri due incontri interni (Orzinuovi e Ferrara) e tre trasferte (San Severo, Mantova e Milano). Un percorso a ostacoli da cercare di superare nel modo migliore possibile.

