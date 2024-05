Llompart, dt della Gevi Napoli: «Abbiamo lottato per un sogno»

Pedro Llompart, il direttore tecnico della Gevi, così analizza la stagione appena conclusa.

«Abbiamo fatto un lavoro buono per chiudere una stagione eccellente. Il destino ha voluto alla fine che non siamo entrati nei play off per una differenza canestri sfavorevole. È stata un ottima stagione con tutti i nostri obiettivi raggiunti dalla permanenza in serie A ottenuta con molte giornate di anticipo, al successo meraviglioso in Coppa Italia, e lottando fino alla fine per un sogno, quello di raggiungere i play off. Ringrazio tutti i componenti della squadra per l'ottimo lavoro svolto sia la parte sportiva che la società. Voglio ringraziare anche i nostri tifosi che ci hanno aiutato tantissimo a raggiungere i nostri obiettivi, e portare tanta energia in campo alla nostra squadra. Davvero complimenti a tutti».

Tomislav Zubcic aggiunge: «Siamo un po' dispiaciuti per non aver raggiunto i playoff, ma abbiamo fatto una grande partita. Questa vittoria é per i nostri tifosi che la meritano. Amo la città, amo i tifosi, Napoli é un posto speciale che è nel mio cuore».