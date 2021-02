Spostata alle 20,30 Gevi-Ravenna: diretta in chiaro su Capri Event

Stavolta niente concomitanza con il calcio. La Gevi Napoli ha spostato alle 20,30 la gara contro Ravenna in programma domenica al Palabarbuto per evitare di incrociarsi ancora con il Napoli impegnato nel derby casalingo contro il Benevento alle 18.

Nell'occasione ci sarà anche una piccola commemorazione per l'ex arbitro napoletano Pietro Pallonetto, scomparso il 3 febbraio scorso. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, solo in ambito locale, sull' emittente televisiva Capri Event, canale 271 del Digitale Terrestre.

Il collegamento in diretta con il PalaBarbuto inizierà alle ore 20,15. Sia prima che durante, e nell'immediato post gara, sarà possibile ascoltare le interviste ed i commenti dei protagonisti. Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming su Lnp Pass.



