Gevi, prove generali per il campionato: a Jesolo ultimo test della preseason

Test importante precampionato per la Gevi. La squadra partenopea (nella foto Howard) a dieci giorni dall'esordio in campionato punta a dare segnali di consistenza. Ultimo torneo di preseason stasera e domani nel Memorial Silvestrin. Il torneo si disputerà al Palasport Cornaro di Jesolo (VE). Oltre agli azzurri parteciperanno la Nutribullett Treviso, l’Umana Reyer Venezia e la Pallacanestro Trieste.

La Gevi disputerà la prima semifinale, gara di apertura della competizione, contro la Nutribullett Treviso, oggi alle ore 19. Il giorno dopo si disputeranno le due finali, alle 19 terzo e quarto posto, a seguire la finale per decretare la vincitrice del torneo. Coach Buscaglia non potrà contare su Lorenzo Uglietti, mentre saranno da valutare le condizioni di Emmitt Williams, Elijah Stewart ed Andrea Zerini. Coach Buscaglia:

«Siamo davvero onorati di poter partecipare a questo prestigioso torneo di Jesolo insieme ad altre formazioni di A1. Non potremo contare ancora sull'apporto del nostro capitano Uglietti, e dovremo verificate le condizioni di Emmitt Williams Stewart e Zerini, alle prese con alcuni problemi fisici. Ma a parte ciò non vediamo l'ora di scendere in campo, ed onorare come sempre questa splendida manifestazione». Gli aggiornamenti sulle gare della Gevi Napoli Basket saranno fornite sulle pagine social ufficiali della società.