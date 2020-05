Un mese fa, in pieno lockdown, un gruppo di 20 allenatori Campani ha deciso di riunirsi per discutere e costruire insieme una piattaforma da cui poter ripartire alla ripresa delle attività, restituendo un ruolo centrale alla figura dell’allenatore. Nel gruppo i tecnici del CTF, i formatori e gli allenatori che lavorano fuori regione per portare la loro esperienza. Allenatori Campania Basketball è una unione di allenatori della nostra regione che si pone come obiettivo l’elaborazione di proposte e progetti, per collaborare con gli organi della FIP nella programmazione in tutte le questioni tecnico-organizzative, senza alcuna finalità politica nell’ambito federale.



Dai primi incontri sono nati cinque tavoli di discussione in cui ci siamo suddivisi:

Tutela Aspetti Legali/Sanitari

Rapporti con la Scuola/ Motivazione e Sostegno Società

Ripartenza: Metodologia di Allenamento post #quarantena d. Formazione e. Organizzazione Campionati.



Da ciascuno di questi tavoli sono nate delle idee che vorremmo condividere con tutti. Nel frattempo il gruppo si è allargato fino a 54 partecipanti in modo diretto e 182 iscritti al Canale di Comunicazione su Telegram. Lunedì 25 maggio alle ore 21.00; si è tenuto il 1° Forum pubblico sulla piattaforma Zoom. Iscritti 121 allenatori all’evento organizzato su Eventbrite, prevista la diretta Youtube al superamento dei 100 partecipanti permessi dalla piattaforma. E’ stato un evento molto partecipativo, con tante domande e il desiderio di costruire qualcosa insieme. Gruppo Allenatori Campania Basketball, per riportare i tecnici al centro del basket. Il principio sarà, come è sempre stato nelle nostre riunioni, il rispetto delle norme e delle regole esistenti ed una partecipazione propositiva e non oppositiva. In questo momento é fondamentale proporre delle soluzioni coerenti al nostro mondo e non perdere forze nel trovare ciò che non funziona o proporre soluzioni irrealizzabili nel quadro giuridico attuale. © RIPRODUZIONE RISERVATA