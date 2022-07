Italia over 60 campionessa europea di Basket: battuta la Slovenia in finale

La nazionale italiana di basket Over 60 piena di grandi campioni del passato come l’ex nazionale Dan Gay, con merito, battendo la Slovenia in finale, ha conquistato l’oro europeo.

Il team guidato dal coach Maurizio Benatti, assistent Paolo Calcagni unico napoletano della spedizione, ha dominato nella propria categoria della manifestazione conclusasi ieri a Malaga con squadre partecipanti da tutto il continente. Il prossimo anno il maxibasket si trasferirà in Brasile per i campionati del mondo.