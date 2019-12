Non si ferma la marcia di Caserta che nonostante l'assenza di due uomini da quintetto come Allen e Cusin, infila la quarta vittoria consecutiva asfaltando letteralmente la capolista Mantova per 77-61. Pareva un match complicatissimo, è stata una vera e propria passeggiata. Un passo da grande per i bianconeri che ora potrebbero addirittura in extremis provare ad agganciare una delle prime 4 posizioni che valgono le final eight di Coppa Italia. Partita mai in discussione con i padroni di casa a +14 a fine primo quarto (30-16), in totale controllo della gara. A metà gara 51-28, con gli ospiti annichiliti dalla squadra di Nando Gentile. Terzo quarto senza sussulti (62-43) e partita in pratcia già chiusa in netto anticipo. Da segnalare la grande prestazione di Paolo Paci, 17 punti e una gran difesa, Giuri (15 e 8 rimbalzi). Cinque gli uomini in doppia cifra (Sousa 13, Hassan e Carlson 11) e festa sugli spalti. Ora la speranza è che con la serie di vittorie consecutive torni anche il grande pubblico al Palamaggiò. © RIPRODUZIONE RISERVATA