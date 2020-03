Con l'obbligo di giocare a porte chiuse cambiano per la Juvecaserta gli orari d'inizio sia della trasferta di Milano che dell'incontro casalingo con la Feli Pharma Ferrara. Giuri e compagni affronteranno il quintetto lombardo alle ore 16 (anziché alle 20.30) domani al PalaLido Allianz Cloud, mentre il recupero della 25esima giornata di mercoledì al Palamaggiò contro la compagine estense sarà anticipato alle ore 18. La società milanese ha risposto positivamente alla richiesta della Juve consentendo così alla squadra casertana di poter ottimizzare i tempi della trasferta e di rientrare a Caserta subito dopo la gara. Per questo, i vertici del sodalizio cestistico di Terra di Lavoro hanno ringraziato l'Urania Milano «per la cortese adesione alla sua richiesta di anticipo».

Per gli stessi motivi, la Juve ha aderito all'istanza della Feli Pharma Ferrara di anticipare alle ore 18 l'inizio della gara di mercoledì a Castelmorrone. Per la trasferta in Lombardia coach Gentile avrà a disposizione tutti i suoi cestisti titolari. Sono tornati ad allenarsi con i compagni sia il centro Marco Cusin che la guardia statunitense Seth Allen. Quest'ultimo nella quarta frazione dello scrimmage col Sant'Antimo aveva riportato una contrattura al polpaccio che ha consigliato qualche giorno di precauzionale riposo. Per la Juvecaserta saranno cinque giorni di fuoco, dovendo affrontare in questo lasso di tempo due confronti particolarmente impegnativi che chiuderanno la parte iniziale della stagione regolare. Sia l'Urania Milano che la Feli Pharma Ferrara, infatti, in questi 80 minuti intendono consolidare e migliorare la loro posizione nell'area playoff. La Juve cerca in queste imminenti gare di mettere da parte punti pesanti per la salvezza, in vista della fase ad orologio che, escludendo altri slittamenti, dovrebbe avere inizio mercoledì 18 marzo (invece del 15), con le squadre del girone est (le più penalizzate dall'emergenza coronavirus, in quanto situate nelle regioni maggiormente colpite) che dovrebbero giocare in casa la prima gara. Ma al momento non c'è ancora nulla di ufficiale. Dovendo disputare i prossimi impegni a porte chiuse anche la Feli Pharma ha modificato il proprio calendario e d'accordo con il Sapori Veri Roseto ha anticipato la gara interna con il quintetto abruzzese a domenica 8, anziché lunedì 9 marzo. Ferrara avrà così un giorno in più per preparare la trasferta che la vedrà impegnata sul parquet dell'impianto di Castelmorrone. Questa attualmente la classifica nel girone est: OraSì Ravenna 40; Unieruro Forlì *34; Tezenis Verona *30; Pompea Mantova 30;Apu Udine 30; Feli Pharma Ferrara*28; Urania Milano 24; Assigeco Piacenza *20; Le Naturelle Imola *20; Allianz San Severo 20; XL Extralight Montegranaro *18; Juvecaserta*18; Sapori Veri Roseto 16; Agribertocchi Orzinuovi *14 (* una partita in meno).

