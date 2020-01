Situazione sempre più complicata per la Juvecaserta, ormai risucchiata nella bagarre per non retrocedere. Doveva e poteva essere la settimana per compiere un decisivo passo in avanti per garantirsi la permanenza in A2 e lanciarsi all'inseguimento di un posto nei playoff; ed invece le 2 sconfitte consecutive, prima al Palamaggiò travolti dalla capolista Ravenna, quindi nel turno infrasettimanale al Palasavelli per mano di una Montegranaro rivitalizzata dalla cura del casertano Di Carlo, hanno fatto scivolare Giuri e compagni in 11ª posizione in classifica. La Juvecaserta, infatti, è a pari punti con Montegranaro e Milano ma con la prima è 0-2 negli scontri diretti e con la seconda ha già perso in casa. Ora il vantaggio su Roseto (12ª) è di 4 lunghezze ma gli abruzzesi devono recuperare (il prossimo 29 gennaio) il confronto con San Severo. Proprio la compagine rosetana può diventare una pericolosa concorrente nella corsa per evitare i playout, visto che i bianconeri hanno perso entrambe le sfide contro gli uomini di D'Arcangeli. Oltre alle sconfitte ciò che preoccupa di più della squadra di coach Nando Gentile è la mancanza di continuità di rendimento nell'arco dei 40', i troppi e frequenti up&down e la mancanza di un leader capace di trascinare i compagni soprattutto nei momenti di difficoltà. Al Palasavelli ancora una volta all'improvviso si è spenta la luce e Montegranaro ha potuto prendere il largo fino a raggiungere anche 16 punti di vantaggio. Quando poi Caserta si è trovata ad un passo dal baratro ha avuto una reazione veemente ma difficilmente si vincono le partite dovendo scalare una montagna; anche perché, come è capitato in più di un'occasione, la Juvecaserta è arrivata al rush finale della gara in debito di ossigeno, di energie e conseguentemente senza la necessaria lucidità per portare a casa il risultato. Non va sottaciuto che ancora una volta Gentile si è ritrovato senza un uomo importante; nonostante la sua discontinuità di rendimento, non c'è dubbio che Allen sia il giocatore di maggiore talento offensivo del roster casertano e mercoledì avrebbe fatto comodo per tentare il colpo sul parquet della Poderosa. Intanto il ritmo incessante di questa fase del campionato impone ai bianconeri di lasciarsi tutto alle spalle e provare immediatamente a ripartire. Domenica mattina a mezzogiorno, infatti, la Juvecaserta ospiterà Udine e non potrà lasciarsi sfuggire i due punti. I bianconeri, infatti, sono spalle al muro e per non compromettere ulteriormente la situazione in classifica devono assolutamente conquistare il successo per compiere un balzo in avanti in classifica. Difficile prevedere il pubblico delle grandi occasioni, innanzitutto perché la fiammella della passione bianconera è sempre più flebile e poi perché i risultati non stanno generando entusiasmo, nonostante il ritorno in un campionato di buon livello come la A2. In ogni caso il club di Pezza delle noci ha lanciato l'iniziativa «Sosteniamo i nostri colori», prevedendo per la sfida contro Udine prezzi speciali e un biglietto omaggio per gli abbonati. In considerazione dell'orario tutt'altro che comodo della gara (per esigenze televisive inizierà alle 12) la dirigenza casertana ha deciso così di offrire l'opportunità agli sportivi di trascorrere una mattinata diversa, sostenendo i colori bianconeri. Tutti gli abbonati potranno recarsi al Palamaggiò (questo pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30 e sabato dalle 10 alle 12) per ritirare, previa presentazione della tessera, un tagliando omaggio per lo stesso ordine di posto. Sarà possibile anche prenotare i biglietti via e-mail (ticket@scjuvecaserta.it) secondo le modalità indicate sul sito della Juvecaserta. Per i non abbonati, invece, sono stati previsti prezzi scontati che vanno dai 5 euro delle curve ai 50 euro del parterre centrale sostenitore.

