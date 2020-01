Cresce l'attesa all'ombra della Reggia per l'arrivo sui legni del Palamaggiò della capolista Ravenna. In casa bianconera capitan Giuri e compagni sono particolarmente motivati per l'importanza della sfida di domani e quanto mai desiderosi di conquistare il nono successo stagionale. La Juvecaserta andrà a caccia dei due punti in palio per fare un balzo in avanti in classifica e compiere un ulteriore passo per avvicinarsi al traguardo della salvezza, primario obiettivo casertano; è poi naturale che, affrontando la prima della classe, le motivazioni crescano a dismisura, ancora di più perché la compagine allenata da Massimo Cancellieri ha una striscia vincente aperta di 8 partite.

Nell'immediato post Piacenza coach Nando Gentile ha definito la partita di domani (palla a due alle 18) come un possibile momento di svolta della stagione. Un successo sui ravennati, infatti, galvanizzerebbe squadra ed ambiente per il prosieguo del cammino, permettendo di strizzare l'occhio alla qualificazione per i playoff. Nella piana del Volturno, tuttavia, si preferisce volare basso e concentrarsi solo sulla sfida con l'Orasì Ravenna, tenendo anche presente che la sfida di domenica è la prima di un trittico che attende i bianconeri. Mercoledì prossimo, infatti, per il turno infrasettimanale la Juvecaserta sarà di scena a Montegranaro mentre il 19 al Palamaggiò, nell'anticipo delle ore 12, arriverà Udine. Andando a curiosare tra i numeri di Caserta e Ravenna emerge che l'attacco casertano con 1298 punti segnati è il terzo nella speciale graduatoria mentre quello ravennate (1256) si colloca al settimo posto. La situazione si ribalta confrontando le difese, tant'è che quella dell'Orasì è quarta con 1202 punti subiti mentre quella di Caserta è decima (1300). Ancor più interessanti le percentuali di tiro, con gli uomini di Gentile che tirano con il 53% da due, il 33% da tre ed il 76% ai liberi contro rispettivamente il 53%, 36% e 74% di Thomas e soci. Anche le percentuali concesse dalle difese sono piuttosto simili con il 54% da due ed il 34% dalla lunga distanza per i padroni di casa contro il 53% ed il 33% per gli ospiti. Individualmente poi Allen con 19 punti per allacciata di scarpe è il principale terminale offensivo per Gentile mentre Thomas con 21 punti di media è il cannoniere di Cancellieri. Nella lotta sotto le plance alle spalle di Thomas, 6,9 palloni catturati in alta quota, c'è l'esterno Potts con 5,8 rimbalzi per gara. Sul fronte bianconero, invece, il play Giuri, grazie anche al tagliafuori della squadra, è il principale rimbalzista (quasi 6). Ancora una volta sarà assente Dimitri Sousa. Per la sfida di domani è stata designata una terna arbitrale con un tocco rosa; infatti assieme a Roberto Radaelli di Rho (Mi) ed Umberto Tallon di Bologna a dirigere il confronto ci sarà Chiara Maschietto di Treviso.

