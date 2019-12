La Juvecaserta è proiettata verso la trasferta di domenica a Ferrara. Oggi coach Gentile e il suo staff cominceranno a pensare insieme ai cestisti bianconeri come affrontare il quintetto estense che sul proprio parquet conta di fare la differenza per poter superare in classifica i casertani. Entrambe le formazioni sono a quota 12 punti in classifica e aspirano a scalare la graduatoria del girone est dove tutto è ancora possibile, visto che l'accoppiata Ferrara-Caserta è in ritardo di sole quattro lunghezze rispetto alla capolista solitaria OraSì Ravenna. Oggi è anche giornata di controlli per gli infortunati Allen e Cusin.



All'attenzione dello staff sanitario della Juve si è aggiunto il capitano Marco Giuri, fermo precauzionalmente, dopo una contrattura rimediata durante il confronto interno con la Pompea Mantova. Ma le condizioni del play non sembrano essere preoccupanti per cui a Ferrara potrà dare comunque il suo preziosissimo contributo. L'ultima parola spetta comunque ai medici. Un certo ottimismo aleggia intorno al centro Marco Cusin che potrebbe tornare sul parquet, anche se con un minutaggio adeguato alle sue condizioni. Intanto, a dispetto dei continui infortuni che condizionano il team, la Juvecaserta sta dando ottimi segnali sul piano del rendimento del collettivo, premiato con un poker di vittorie che hanno rilanciato le chance della compagine di coach Gentile.



«All'inizio della stagione avevo sottolineato che avremmo avuto bisogno di un po' di tempo per poterci conoscere e quindi ottimizzare le peculiarità di ognuno da mettere poi a servizio della squadra» rammenta Marco Giuri. «Nonostante gli infortuni, abbiamo ottenuto un'intesa migliore e ciò ci ha permesso di esprimere una pallacanestro più produttiva, sapendo quali sono i nostri punti di forza, ma riconoscendo anche i nostri punti deboli a cui porre rimedio». Su fronte avversario la Feli Pharma Ferrara molto probabilmente si presenterà al cospetto del suo pubblico ancora senza l'ala Usa, Folarin Campbell. Ma in queste ore la società estense potrebbe tesserare l'ala Riccardo Cortese, attualmente sul mercato, dopo che l'Apu Udine ha deciso di interrompere il rapporto con il giocatore. Per Cortese si tratterebbe di un ritorno nella città estense. Movimenti anche a Verona dove è stato esonerato l'head coach Dal Monte. Al suo posto la società scaligera ha ingaggiato il livornese Andrea Diana, ex Brescia. Sulla graticola in casa dell'Allianz San Severo ora sono finiti il tecnico Damiano e il giocatore Markus Kennedy. «Per quanto ci riguarda analizza Marco Giuri dobbiamo restare concentrati su noi stessi e sul lavoro che stiamo portando avanti, facendo tesoro delle vittorie che abbiamo recentemente conquistato perché, nonostante il periodo negativo sul piano degli infortuni, ci sorridono i risultati. Ed è su questa strada che dobbiamo proseguire sperando di poter giocare presto finalmente tutti insieme, con la squadra al completo».

Nando Gentile è consapevole che anche a Ferrara non potrà avere un roster nelle migliori condizioni fisiche, pronto comunque, come sempre, a dar battaglia. Quello imminente sarà il penultimo turno del girone di andata e per il raggruppamento est sarà un week end molto interessante. La sfida in programma al MF Palace di Ferrara fra la Feli Pharma e la Juvecaserta sarà diretta dagli arbitri Bartoli di Trieste, Lupelli di Aprilia, Almerigogna di Trieste.

