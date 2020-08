Ecco le date della Supercoppa 'Centenario' che aprirà la stagione 2020-2021 e che si terrà tra l’11 ottobre e l’8 novembre. Partite a porte chiuse (fino a nuovo ordine) con dirette tv e forse trasmesse anche sui social. Per l'A2 partecipano le 27 squadre iscritte al campionato, suddivise in 7 gironi. Il Napoli basket è capitato nel girone F con Scafati, San Severo, Latina.



E sarà presumibilmente una lotta tra Napoli e Scafati per il primo posto. Nella fase di qualificazione infatti sono previste tre gare di sola andata che si disputeranno l’11, il 18 e il 25 ottobre e si qualificano alle Final Eight – in programma il 6, 7 e 8 novembre – le 7 squadre prime classificate (individuate con i seguenti criteri: punti in classifica, quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio girone, quoziente canestri generale del proprio girone, sorteggio) unitamente alla squadra della società organizzatrice. Se dovesse far parte delle qualificate, l'ottavo posto andrà alla migliore seconda classificata (individuata con i seguenti criteri: quoziente canestri con le squadre prime classificate del proprio girone, quoziente canestri generale del proprio girone depurato dei risultati della quarta classificata, sorteggio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA