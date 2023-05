Basket, Mastella: «Partita decisiva per la Miwa Energia»

"Per i ragazzi della Miwa Energia Cestistica Benevento il match in programma domani, alle ore 18, al Palatedeschi è decisivo: in caso di successo contro Marigliano arriverebbe la promozione in B2. Sarebbe un risultato di grande prestigio per la storia del basket sannita, auspico che la società del presidente Pasquale Zullo percepisca il calore della città e che un pubblico numeroso sostenga i nostri atleti".

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella alla vigilia della partita di pallacanestro tra Miwa Energia Benevento e Pbm Marigliano prevista per domani alle 18 al Palatedeschi che potrebbe decretare la promozione in B2 per la squadra sannita.