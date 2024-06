Scafati scatenata sul mercato, arriva il play Zanelli

Scafati vola sul mercato. Dopo coach Marcelo Nicola e Federico Miaschi, arriva un altro bel colpo per il club di Nello Longobardi. Accordo, su base biennale, col playmaker Alessandro Zanelli, 32 anni, giocatore con personalità, affidabile sui due lati del campo, dotato di un ottimo tiro da tre punti e un grande senso della squadra e del sacrificio in palestra. A 22 anni arriva la meritatissima chiamata del Basket Recanati in A2,poi Rieti (11,4 punti e 4,6 assist), Legnano.

In massima serie ci arriva nel 2018, con Brindisi. Resta in terra pugliese per ben quattro stagioni, migliorando di anno in anno le proprie cifre (7 punti, 3,1 rimbalzi e 2,3 assist tirando col 48% da tre, in 21 minuti di medio utilizzo nel 2021/2022), divenendo capitano del team biancoblù che arriva a giocarsi la finale di Coppa Italia nel 2020 contro Venezia e, grazie al secondo posto in regular season (2020/2021), disputa anche la semifinale scudetto contro la corazzata Virtus Bologna.

Nel giugno 2022 torna nella sua Treviso, dove prosegue il suo percorso di crescita e, proprio sotto la sapiente guida del nuovo head coach della Givova, Marcelo Nicola, si afferma come uno dei cestisti italiani maggiormente ambiti su scala nazionale. Nei due anni in casa Treviso Basket viene nominato anche capitano del roster del sodalizio veneto.

Alessandro è ora pronto a tornare in quel Sud che tanta fortuna gli ha portato con la canotta di Brindisi e non vede l’ora di vestire il gialloblù: «Sono contento di fare questa nuova esperienza - dice -. Ho scelto di firmare per Scafati perché ha un progetto molto stimolante ed interessante. E poi ritrovo con gran piacere uno staff tecnico che conosco. Ringrazio la dirigenza che mi ha cercato con insistenza sin dalla fine del campionato: mi ha convinto subito che per me sarebbe stata una opportunità da non perdere, perché penso che questa di Scafati sia la scelta migliore che potessi fare in questo momento. Sono carico e non vedo l’ora di cominciare ad allenarmi» .