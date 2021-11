Gevi, il video di Pargo dagli States: «Napoli, non vedo l'ora di essere lì»

Un saluto roboante quello di Jeremy Pargo (qui in un fotomontaggio della società in cui indossa già la maglia Napoli), che dagli States, mentre si avvicina la sua partenza direzione Napoli, ha voluto salutare il pubblico dei baskettofili partenopei.

Originale il suo video, con l'urlo Naaaapleeees mentre indossa una maglietta tratta dal film Chi non salta bianco è, il celebre lungometraggio dedicato al mondo dei playground Usa con Wesley Snipes e Woody Harrelson. La traduzione del suo messaggio: «Napoli! Ragazzi, ci vediamo presto! Non vedo l'ora di fare un sacco di punti e di vincere insieme. Saluti a tutti, ci vediamo tra un paio di giorni».

Pargo è atteso, come ha lui stesso anticipato, tra martedì e mercoledì e si metterà a disposizione di coach Sacripanti per scendere in campo già sabato prossimo a Pesaro nell'anticipo di campionato.