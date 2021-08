Sfuma Newman, Napoli cerca la "combo", Sacripanti: «Sceglieremo tra 6-7 elementi»

La grande avventura della Gevi Napoli in serie A comincia con il raduno del 16 agosto e il 27 agosto c’è già il primo test al torneo di Cagliari contro una squadra come il Baskonia di Simone Fontecchio. Poi il 3 settembre scatta la Supercoppa con match casalingo contro Treviso al Palabarbuto e poi il 26 settembre l’esordio terribile in campionato, sempre a Fuorigrotta, contro quella che, assieme alla Virtus Bologna, sarà per l’ennesima volta la favorita per lo scudetto, l'Armani Exchange Milano di Ettore Messina.

Intanto dopo gli ingaggi del centro Elegar, dell’ala McDuffie e della guardia Rich (che si aggiungono a Mayo e Parks), si attende l’ultimo tassello da inserire, un play-guardia, una "combo", come si dice in gergo. Ormai sfumato Malik Newman impegnato nella Summer League con i San Antonio Spurs, ci vorrà un giocatore che andrà a completare l’organico composto da 6 americani e 6 italiani, (di cui 2 da scegliere tra i giovani del vivaio) costruito quest’anno dallo stesso coach Sacripanti e dal ds Alessandro Bolognesi.

«Cominceremo con il gruppo italiano, ovvero Zerini, Uglietti, Marini e Lombardi, oltre ai giovani aggregati, Cannavina, Coralic, Matera, Grassi e Sinagra. Aspettiamo gli americani e naturalmente cerchiamo di completare la squadra con l’ultimo innesto, per il quale stiamo valutando una serie di giocatori. E ce ne sono almeno 6 o 7 in ballo – sostiene Sacripanti -. La prossima settimana affonderemo il colpo per chiudere con uno di questi papabili e sperare che possa arrivare qui più presto possibile, tra visti, Covid ecc. E’ naturale che i primi impegni, il torneo di Cagliari e la Supercoppa, li affronteremo in funzione campionato perché naturalmente è quello il nostro obiettivo. Abbiamo un inizio terribile ma bellissimo contro una big d’Europa come l’Armani, poi altre 4 partite toste tra cui la Virtus Bologna campione d’Italia che arriverà a Napoli alla quinta di andata. Ma prima o poi le devi affrontare tutte e noi dobbiamo essere bravi a non esaltarci in caso di vittorie e non deprimerci se dovessero arrivare delle sconfitte. Il torneo è lungo e l’obiettivo è la salvezza».

Un match quello contro Milano, che avrebbe riempito il Palabarbuto fino all'ultimo gradino delle tribune. Ma che invece potrà contare solo su circa 1.400 spettatori, ovvero il 35% della capienza che oggi è di 4000 posti. Si parla di ampliare al 50% ma ciò dipenderà dall’andamento del Covid.