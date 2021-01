Continua la marcia di Utah che batte anche Dallas e conquista l'11° successo consecutivo, portandosi in vetta della Western Conference. Mentre New Orleans sorprende Milwaukee con Nicolò Melli, che torna nella rotazione di Van Gundy e in 16 minuti segna 5 punti, tra cui una tripla sulla sirena del terzo quarto per fermare un tentativo di rimonta dei Bucks. Atlanta acuisce la crisi di Washington con 41 di Young e 11 di Gallinari, in 18 minuti in campo con 50% al tiro (4/8 dal campo, 2/4 da tre, 1/2 ai liberi) insieme a tre rimbalzi e tre palle perse, unico giocatore sopra quota dieci della panchina. Mentre Brooklyn supera facilmente Oklahoma grazie a una tripla doppia di James Harden.

