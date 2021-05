Super Scafati, che blitz a Torino; coach Finelli: «Grande prestazione»

Gran vittoria in trsferta di Scafati, che bissa quella del turno precedente e batte Torino dopo un overtime 89-95. Solo dopo oltre due ore di partita, la Givova è riuscita ad imporsi sul parquet torinese, al termine di una gara fatta di grinta e orgoglio. E’ stato così premiato lo sforzo ed il lavoro del gruppo agli ordini di coach Finelli, al termine di una sfida complessa.

Raccontiamo il finale: a 20 secondi dalla fine il punteggio è in parità 78-78, lo stesso con cui terminano i tempi regolamentari. La partita stenta a trovare un padrone anche all’overtime. (82-82 al 43’). La classe di Thomas, con una tripla pesantissima,e le penetrazioni di Rossato permettono a Scafati di portarsi avanti 84-87 all’ultimo minuto. Il suggello porta la firma di Jackson a 30’’ dalla fine (84-90).

Coach Alessandro Finelli: «Sono molto soddisfatto. Mi complimento con tutti i miei giocatori per la prestazione, per la continuità difensiva sui 40 minuti, chiudendo con cinque giocatori in doppia cifra, lottando con grande solidità a rimbalzo e ottime giocate. Essere stati al completo ci ha aiutato tantissimo, ci siamo espressi in maniera eccellente in attacco, mostrando di essere nella giusta direzione. Un plauso particolare a Cucci, che ha disputato una gara completa, in difesa come in attacco, e a Musso, che partendo dalla panchina ha dato brillantezza al gioco e difeso in maniera eccellente sugli esterni di Torino. Nel complesso, la squadra si è espressa bene. Marino e Sergio stanno crescendo e stanno raggiungendo la forma migliore in vista dei play-off. Vittoria dedicata a tutta la squadra, alla proprietà ed ai nostri tifosi».