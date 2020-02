Il commissario liquidatore della Scandone, Luciano Basile, sarà ascoltato oggi dalla Procura federale sul caso Corato. La vittoria della Scandone, come si ricorderà, non è stata omologata perché la società pugliese ha presentato ricorso, sostenendo di non aver ricevuto il rimborso per la trasferta, in occasione del match rinviato per il maltempo. La gara fu poi recuperata e vinta dal team biancoverde. La dirigenza avellinese sostiene, invece, che il rimborso è stato regolarmente effettuato. Toccherà agli organi federali dirimere la questione. Intanto la Fiba tiene sulle spine coach De Gennaro ed i nuovi arrivati Gianluca Marchetti e Silvio Stanzani. I due restano aspettano di vestire il biancoverde, ma potrebbero non attendere più di tanto. «Fino a giovedì il ragazzo resterà in Irpinia, cerchiamo di capire cosa accadrà nelle prossime ore», affermava nel tardo pomeriggio di ieri Lorenzo Vandoni, agente di Marchetti. Lo stesso discorso vale per Stanzani. La società irpina ha la piena disponibilità della Federazione Italiana Pallacanestro. Sabato pomeriggio ha cercato di intercedere per il club avellinese Manfredo Fucile rappresentante della FIP Campania. Il referente locale ha messo in comunicazione i vertici federali con il sindaco Gianluca Festa, che ha assicurato il pagamento delle tasse di segreteria del Bat Fiba. Dalla società biancoverde, infatti, ritengono di aver versato il contributo di cinque mila euro, così come richiesto dall'organo internazionale. Dalla Svizzera, dove ha sede il quartier generale della Fiba, avrebbero promesso di permettere alla Fip lo sblocco dei tesseramenti a favore del club avellinese nel momento in cui sarebbe arrivato il bonifico. Fino alla serata di ieri non è arrivato il semaforo verde, che avrebbe potuto consentire alla società biancoverde di tesserare i due nuovi innesti. Secondo i dirigenti biancoverdi il pagamento della tasse di segreteria dovrebbe indure la Fiba a sbloccare il mercato, ma l'organo internazionale potrebbe pretendere l'intero pagamento del lodo Leunen. I dirigenti non hanno lasciato nulla d'intentato e confidano nella buona riuscita dell'operazione. Sul parquet la Scandone si ritroverà questo pomeriggio. Il calendario prevede sabato pomeriggio alle 18 la gara con la Luiss Roma. Universitari sconfitti domenica sera a Sant'Antimo. L'avversario non imbattibile, c'è la chance per Marzaioli e compagni di piazzare un altro colpo esterno allontanando il ritorno di Cassino, che avuto la meglio su Matera. Avellino deve ritrovare morale e fiducia, gli ultimi due stop interni, simili nella sostanza, hanno gettato nello sconforto tutti in particolare i veterani. «Sono senza parole afferma un attonito Ondo Mengue dobbiamo cercare di svoltare, perchè non si può andare avanti in questo modo». I senior, al netto degli errori individuali commessi, possono provare ad essere più incisivi in alcuni momenti delle partite, i giovani iniziano a rappresentare un problema, in quanto fin troppo altalenanti. Il volto dell'immaturità è Andrea Bianco. Ragazzo dal notevole potenziale il cui difetto è accendersi e spegnersi in continuazione nel corso della gara.

«Bisogna limare i dettagli avverte Ondo Mengue se qualcuno pensa che il problema sia l'allenatore o altro non è così, il tecnico ci mette a disposizione la sua voglia di fare, la sua esperienza, siamo noi a dover migliorare».

