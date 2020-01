«Sant'Antonio di velluto, fammi ritrovare quello che ho perduto». Forse la Scandone è in conflitto anche con le sfere celesti. Neanche Sant'Antonio Abate, santo del giorno, che la credenza popolare vuole al fianco di chi sta cercando le cose smarrite, ha potuto fare molto.

Anzi, l'ultima notizia potrebbe far addirittura imprecare il povero Gianluca De Gennaro. Il coach biancoverde dovrà fare a meno di Bruno Ondo Mengue nel prossimo match contro la Stella Azzurra Roma in programma mercoledì prossimo. Motivo? Il cestista è stato convocato ed è partito con la nazionale di basket della Guinea Equatoriale per le gare di qualificazione a Fiba Afrobasket che si stanno svolgendo in questi giorni. Tornerà in Italia proprio il 22 gennaio e quindi non giocherà contro la Stella Azzurra. Ed in tema di cose perdute, nell'omonimo ufficio cantato da Gino Paoli ci sono anche gli anni ruggenti di Pippo Frascolla. Il bomber pugliese, ormai avellinese di adozione, guarda sempre con interesse, competenza e passione, le sorti del club biancoverde. Ma Frascolla che Scandone ha visto finora? «Bisogna dare onore e merito a questi ragazzi ed a Gianluca de Gennaro per il lavoro che stanno facendo. Forse si poteva fare meglio, ma viste le premesse, non era nulla scontato. A mio avviso era più probabile fare peggio. I ragazzi si stanno impegnando. Li seguo talvolta negli allenamenti. E' un gruppo serio. De Gennaro li sprona continuamente. Su questo c'è poco da dire». Sulla possibile salvezza aggiunge: «Togliere a questo gruppo un giocatore come Erkmaa in un ruolo chiave ed avere parallelamente il mercato bloccato rende tutto più complicato. È evidente che De Gennaro avrebbe bisogno di almeno due innesti importanti per la categoria per poter far rendere tutto il complesso al meglio e centrare l'obiettivo. E' tutto nelle mani della società».

Impossibile non tornare alla scelta estiva di tenere in vita questa società a fronte della proposta alternativa di wild card arrivata dalla federazione. «Alla luce della situazione debitoria - dice Frascolla - mi è sembrato un azzardo. Del resto la situazione di questi giorni non ci consegna nulla di sorprendente. Chi aveva occhi per vedere non ha visto. In Italia piazze ben più importanti di Avellino sono scomparse. Ma in moltissimi casi ci si è in camminati subito sulla strada della rinascita senza sterili sentimentalismi. Oggi la Virtus Bologna, che per i puristi è Castelmaggiore, guida il campionato di serie A». E se si è salvata momentaneamente la Scandone, di questo passo si rischia di ammazzare il basket in città. «Non c'è stato un doppio salto indietro, ma triplo. Disputando una serie B diversa si sarebbe mantenuto interesse ed un certo entusiasmo. Si sarebbero gettate le basi per riprogrammare il tutto. Anche gli imprenditori locali seppur ci fossero non sono invogliati a farsi carico di un nuovo corso che nei fatti non ci può essere. È questo il danno ancora più grave».

Per Frascolla è difficile scegliere la strada da intraprendere: «Non so quali saranno i tempi ed anche i risultati della ristrutturazione del debito della casa madre Sidigas e quindi anche della Scandone. Spero che ci sia vita, dove per vita intendo la certezza già prima di giugno della situazione societaria. Altrimenti meglio morire che vivacchiare. Che senso avrebbe ripartire dalla B o addirittura dalla C con l'eredità di 5 punti di penalizzazione e con una situazione debitoria magari alleggerita ma non azzerata? Un altro anno interlocutorio rischia solo di cancellare il basket da questa città o allontanare eventuali investitori anche esterni e possibili dinamiche, a mio avviso non negative, di trasferimento di titoli anche di categoria superiore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA