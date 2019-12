Le scosse di terremoto che hanno interessato l'Irpinia hanno indotto la Scandone Avellino ad annullare l'allenamento previsto per la giornata di ieri. Oltre al movimento tellurico c'è anche un problema con le utenze. Ieri è stata staccata la corrente all'impianto di via Zoccolari. Ad intervenire è stata la società del Basket Club Irpinia, pronta ad intestarsi un nuovo contratto per venire incontro alla Scandone ed al Comune.



Oggi, luce permettendo, ci dovrebbe essere il ritorno in campo della squadra avellinese. Lo stop forzato dell'ultimo turno è stato gradito agli irpini ed è utile per recuperare gli acciaccati, come ha candidamente ammesso coach Gianluca De Gennaro. «Sinceramente per noi è stato un bene non essere scesi in campo spiega il tecnico non avremmo potuto disporre di Bruno Ondo Mengue, alle prese la scorsa settimana con un virus influenzale, così come Domenico Marzaioli, che proprio sabato mattina ha dato forfait per febbre. Scendere in campo senza due giocatori esperti sarebbe pesato sull'economia del gioco e del risultato». Domenica la Scandone scenderà in campo al DelMauro per l'ultimo match del 2019 contro Matera, qualora il match in programma lo scorso weekend non venga recuperato durante le festività natalizie. Da Pozzuoli parlano di una data orientativa tra il 28 o il 29, i biancoverdi vorrebbero giocare ad inizio del 2020. L'ultima parola spetta alla Federazione, che proverà a conciliare le richieste dei due club. Dalla Fip il club biancoverde spera di avere buone notizie in merito all'omologazione del match di campionato contro Corato. In settimana dovrebbe arrivare il verdetto positivo, perché la ricevuta di avvenuto pagamento sarebbe stata firmata anche dai dirigenti pugliesi. Nel frattempo Santoli ed il suo entourage sono hanno compiuto il primo step del passaggio ad Srld La Spa è stata messa in liquidazione. Un atto giuridico dovuto, in quanto Scandone Spa ha consumato l'intero capitale sociale, utilizzato per coprire i debiti presenti.

gio.la.ro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA