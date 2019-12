Dimenticare Bisceglie: è questo il primo obiettivo in casa Scandone Avellino. La pesante sconfitta casalinga contro i pugliesi ha cancellato in un colpo solo tutte le indicazioni positive emerse nelle tre precedenti uscite. Ieri il gruppo è tornato in palestra in vista del derby di sabato sera (ore 19, ingresso gratuito) nel vecchio Pala Errico di Pozzuoli con i locali della Virtus Bava. Ripresa consueta degli allenamenti al PalaDelMauro a ranghi compatti con l'unica eccezione di Bruno Ondo Mengue. Il jolly perimetrale è rimasto fermo ai box alle prese con un fastidioso virus intestinale. Sono due i temi sul tavolo al di fuori del parquet. Sembra esser stato sistemato il discorso relativo all'utilizzo del riscaldamento nel PalaDelMauro. Scandone e Basket Club Irpinia se ne faranno carico in misura proporzionale all'utilizzo. Il tema più caldo resta però quello dei debiti ed in particolare il pagamento dei lodi che bloccano il mercato dei lupi. E' atteso un incontro tra il direttore generale della Scandone, Gennaro Canonico, e l'amministratore delegato di Sidigas, Dario Scalella, alla presenza del consulente Palumbo che si sta occupando della ristrutturazione del debito della casa madre. Si parlerà delle pendenze di casa Scandone nel loro complesso. Ai creditori si sta avanzando la proposta del pagamento del 60% del dovuto. I rumors parlano di primi esiti positivi con le prime adesioni a questo tipo di proposta. I vertici biancoverdi spingono per darà comunque priorità alla liquidazione immediata dei lodi dei vari Filloy, Maffezzoli, Cavaliere e Papa con l'obiettivo, oltre che di sbloccare il mercato, di evitare sanzioni da parte della Fip. Sabato sarà possibile seguire la gara in diretta streaming attraverso la pagina facebook Campi Flegrei News. I puteolani di coach Mariano Gentile possono vantare quattro lunghezze di vantaggio (10 punti) sui biancoverdi, ma non stanno attraversando un buon momento. Complice anche uno scorcio di calendario complicato, sono reduci anch'essi da due sconfitte negli ultimi due turni, ma soprattutto da 5 stop nelle ultime 6 uscite. Coach Gentile non si fida della Scandone: «Avellino è una squadra costruita all'ultimo momento, ha avuto un po' di difficoltà iniziali nel trovare la giusta alchimia tattica. Nelle ultime partite il lavoro ed il sacrifico comincia a dare i suoi frutti. Il roster è formato da atleti giovani. L'innesto di qualche giocatore esperto che aggiunge qualità tecnica al roster irpino. Sono avversari da prendere con tutte le precauzioni possibili. E' una squadra che può dare fastidio. Giocano con grande determinazione fino al quarantesimo minuto. Sarà una partita che ci dovrà vedere concentrati fin dalla palla a due. La Scandone, al netto della sconfitta di domenica, è una formazione in crescita. Una situazione diametralmente opposta alla nostra. E' palese il nostro lungo periodo di difficoltà. Ciò deve essere uno sprone a dare di più. Stiamo cercando di trovare gli equilibri giusti in difesa. Abbiamo lavorato in questi giorni su diversi aspetti tecnici e tattici. Stiamo mettendo a posto qualche problema nelle collaborazioni difensive. E' un aspetto che dobbiamo migliorare. Bisogna cercare di nuovo di essere una squadra che tiene gli avversari a 60/70 punti. Altresì è necessario evitare di subire nell'uno contro uno, a prescindere da chi abbiamo di fronte, dai più esperti ai più giovani».

