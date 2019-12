Se l'Avellino calcio ha trovato una nuova proprietà, la Scandone resta nelle mani della Sidigas. Le passività della società avellinese saranno inserite nel calderone della ristrutturazione del debito, gli avvocati Sidigas già stanno interloquendo con i creditori per arrivare ad una transazione, definendo il piano di rientro.

Il club avellinese, guidato in campo da coach Gianluca De Gennaro, è spettatore delle vicende giudiziarie, ma si augura che con il nuovo anno possa arrivare la svolta. A gennaio la squadra è da blindare con due pedine, per raggiungere la salvezza senza passare dalla pericolosa giostra playout. «Ad oggi certezze non ne abbiamo spiega De Gennaro sappiamo della possibilità di ristrutturazione del debito, speriamo sia una strada percorribile. La Scandone è nell'orbita Sidigas, i debiti dovrebbero essere coperti dall'azienda partenopea. L'attuale dirigenza ha avuto rassicurazioni, ma non conosciamo i tempi di azione. Pagando i lodi potremmo fare uno step in avanti, ma ci piacerebbe avere informazioni certe».



Da gennaio partirà un altro torneo, molte squadre si stanno rinforzando o hanno già inserito pedine. Per questa ragione chiudere il girone d'andata a 10 punti sarebbe prezioso. «Conquistare altre due vittorie, viste le condizioni di partenza, significherebbe aver compiuto un mezzo miracolo ribadisce il coach e servirà almeno un colpaccio esterno. Da allenatore è giusto alzare l'asticella per arrivare il più lontano possibile, chiederò ai ragazzi di compiere uno sforzo aggiuntivo».



Il gruppo Scandone continuerà a lasciarsi alle spalle le vicende extra campo, dove si iniziano a vedere identità di squadra e una buona pallacanestro. L'avvicinamento alla gara di domenica contro Bisceglie non è stato dei più semplici. Sintomi influenzali e dolori muscolari hanno tenuto fuori Erkmaa, Ondo Mengue e Marzaioli. Allenarsi al PalaDelMauro in questo momento non aiuta. La struttura di via Zoccolari è una ghiacciaia. Il freddo rappresenta un avversario in più. «Sindaco ed assessore allo sport si stanno impegnando per risolvere questo disservizio spiega De Gennaro ci sono problemi burocratici, purtroppo non riusciamo a lavorare bene, ma da lupi continueremo ad avere la pelle dura». Negli ultimi giorni con le temperature in discesa, l'impianto comunale è diventato off-limits. I riscaldamenti non partono a causa di un contenzioso Sidigas-Comune. 350 mila euro di bollette da pagare, ma nessuna delle due parti vuole assumersene l'onere. A subirne le conseguenze saranno le società sportive che utilizzano la struttura ed i giocatori.

Domani il gelido PalaDelMauro alle 18.00 ospiterà il Bisceglie. I pugliesi sono in zona playoff, al sesto posto, ma potenzialmente da prime posizioni. «Sono il quarto miglior attacco del campionato ricorda il tecnico biancoverde hanno ampie rotazioni e giocatori interessanti tra cui spicca il classe '98 Maresca». Se in attacco sono una macchina quasi perfetta, in difesa i pugliesi sono soliti alternare difesa, mettendo in difficoltà avversari con diverse zone. «Dovremo essere pronti a sfidare questo avversario e la differenza nel prossimo incontro dovrà farla la nostra intensità difensiva, cercando di imporre il nostro ritmo di gioco». La Scandone è motivata a vincere, non soltanto per muovere la classifica, ma anche per cancellare la sconfitta subita una settimana fa a Formia.

