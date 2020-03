PalaDelMauro off limits per tifosi ed aperto soltanto alle squadre, arbitri, ufficiali di campo e qualche giornalista. Il campionato di serie B si adegua alle disposizioni governative e riparte. In un'atmosfera decisamente surreale, magari con qualche timore, Scandone Avellino e Pallacanestro Nardò si sfideranno questa sera alle 20.30. «In Italia stiamo vivendo una situazione surreale causata da questo Coronavirus commenta Gianluca De Gennaro tecnico della Scandone purtroppo ne risentiamo anche noi attori dello sport. La gara di questa sera sarà a porte chiuse e non avremo il supporto del nostro pubblico, cercheremo di fare una partita super anche per gli appassionati costretti a restare a casa». Ai fini della classifica i punti in palio sono fondamentali per entrambe le formazioni, i cui obiettivi sono differenti. La Pallacanestro Nardò vuole puntare a raggiungere il traguardo della post-season ed intende riprendersi dopo qualche risultato decisamente negativo, mentre la Scandone ha bisogno di un successo per mantenere questo penultimo posto che significherebbe playout. Coach De Gennaro ha parlato alla vigilia del match, avvertendo sulla pericolosità dell'avversario. «Lottano per i playoff, sono reduci da una sconfitta casalinga e dunque questa partita tenteranno di vincerla, per compiere qualche passo in avanti in classifica». Nardò rispetto all'andata ha aggiunto un'altra pedina in organico. Si tratta di Sirakov. «Un talento offensivo sostiene De Gennaro oltre ad avere qualità tecniche ha caratteristiche fisiche eccellenti così utili da renderlo un difensore efficace». Sulla carta la formazione pugliese ha diversi elementi di spessore, tra questi spiccano i nomi di Bjelic, Coviello e Zampolli. La Scandone non può, però, preoccuparsi degli avversari, prima di tutto il team avellinese ha il dovere di pensare a se stesso, mettendo da parte la paura e ritrovare quella compattezza di squadra persa nel corso dell'ultimo mese. «Non dobbiamo pensare a chi abbiamo dinanzi ammonisce il tecnico siamo reduci da una brutta partita disputata con Sant'Antimo quindici giorni fa, un episodio da cancellare. Il tempo per smaltire quella delusione c'è stato, soprattutto abbiamo lavorato bene, sono contento di quanto è stato fatto in queste due settimane». Lo spogliatoio avellinese ha avuto modo di integrare i nuovi arrivati, i quali sono chiamati a spingere più in alto in classifica la Scandone. «L'atmosfera è positiva all'interno del gruppo, abbiamo bisogno dei due punti, dobbiamo vincere a tutti i costi e per questa ragione cercheremo di restare aggrappati al treno dei playout perché questa squadra desidera salvarsi sul campo». Gianluca De Gennaro crede più di tutti nel raggiungimento dell'obiettivo, ma sa che per trasformare il sogno in realtà è doveroso iniziare a vincere, soprattutto in casa «non possiamo, né vogliamo fare ulteriori passi falsi, non si può sbagliare». L'infermeria non fa registrare casi particolari, il solo giocatore in dubbio è Bruno Ondo Mengue, la cui assenza si è avvertita contro Sant'Antimo. L'ala avellinese ha un fastidio ad un ginocchio, ma dovrebbe farcela. Recuperati Stanzani e Dilas. Non ci sono novità sul caso Corato, la Fip non ha informato la Scandone. La sentenza definitiva per l'esito della controversia non è stata ancora inviata alle parti.

