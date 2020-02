Allora ragioniere che fa? Batti lei? Un po' Filini, un po' Fantozzi: in questo momento la Scandone ricorda i due impiegati allo sbaraglio nell'epico, quanto improbabile, match di tennis. Bat e battute, l'assist è fin troppo invitante per non coglierlo. Mercoledì avevamo anticipato una notizia, poi ripresa da organi di informazione nazionali: oltre al lodo Leunen, c'erano altri contenziosi giunti a sentenza presso il Tribunale arbitrale della Federazione Internazionale, il famigerato Bat per l'appunto. Si tratta di quello relativo a Jason Rich, comunicato alle parti ed alla federazione italiana basket lo scorso 8 gennaio, per una cifra che oscilla intorno ai 55 mila euro. Ad esso si aggiunge anche quello riferito alle spettanze degli agenti dell'ex guardia biancoverde, il cui dispositivo è stato inviato alle parti in causa una settimana dopo.

La procedura prevede che la società abbia a disposizione un certo tempo per provvedere al pagamento, trascorso invano il quale la controparte creditrice può produrre formale richiesta alla Fiba di sanzioni nei confronti della società debitrice. La Fiba a quel punto intima il pagamento alla società debitrice nel giro di 7-8 giorni per poi emettere il cosiddetto ban che blocca il mercato internazionale fin quando le spettanze non saranno saldate. A tale atto deve uniformarsi anche la Fip e ciò finisce per bloccare, non solo il mercato internazionale, ma anche qualsiasi operazione di tesseramento di una modesta squadra di serie B qual è ora la Scandone. E' quello che è successo con il lodo Leunen ed è quello che, a stretto giro, accadrà anche con Jason Rich, per il quale l'avvocato Giovanni Allegro (legale anche di Leunen) ha già prodotto formale richiesta alla Fiba. Una richiesta che al momento non ha prodotto un ulteriore ban. I ben informati prevedono che possa arrivare tra lunedì e martedì, mentre non è ancora stata inviata la richiesta di sanzioni con riferimento alle spettanze dell'agenzia di Rich.

Questo significa che c'è ancora un piccolo spiraglio per la triade Basile-Zuccardi-Canonico per saldare le spettanze di Leunen, cancellare il ban relativo in Fiba e procedere al tesseramento del play Gianluca Marchetti e del lungo Silvio Stanzani. L'avvocato Allegro ha confermato l'intesa raggiunta tra Scandone e Leunen: «C'è un accordo sulla cifra. Ora stiamo lavorando sulle modalità di pagamento». In pratica Leunen avrebbe accettato una sensibile decurtazione rispetto a quanto garantitogli dalla sentenza del Bat (accordo sulla base del 40% del totale di 35 mila euro cioè circa 14 mila euro a cui bisogna aggiungere 6 mila euro si spese legali), ma ciononostante Avellino non riuscirebbe a soddisfare la richiesta in un'unica soluzione.

Nella nebbia restano al momento sia Marchetti che Stanzani. I giocatori resteranno ad Avellino fino ad oggi, poi da domani, in mancanza di notizie positive, potrebbe esserci già l'esodo. Per averli entrambi in campo domani a Roma contro la Luiss bisognerebbe operare il tesseramento entro la mezzanotte di oggi.

Sono tanti i dubbi che permangono. Da un lato l'efficacia dei nuovi innesti a fronte di necessità tecniche differenti (oltre al play, manca un esterno tiratore ed un quattro), dall'altro il futuro resta una grande incognita. Entro il 30 giugno dovranno essere pagati tutti i lodi che arriveranno per potersi iscrivere.

