Baskin, alle finali interregionali c'è anche la Cestistica Ischia

È tutto pronto a Messina per la Fase Interregionale di Baskin in programma domani e domenica, che vale un posto alle Finali Nazionali di Lucca - Capannori (31 maggio - 2 giugno). Ne prenderanno parte le squadre vincitrici di Puglia/Molise, Sicilia, Lazio e Campania. È pronta anche la Cestistica Ischia Baskin, che proprio in queste ore sta raggiungendo la Sicilia. La squadra del duo Agnese-Solmonese arriva a questo prestigioso appuntamento dopo aver vinto il titolo regionale per il terzo anno consecutivo.

Faranno gli onori di casa i Super Abili Avola Baskin.

Presente anche Asd Starlight Baskin Fiumicino, che ha staccato il pass per queste finali dopo la cavalcata della prima fase, culminata con il successo contro la Fortitudo Rieti nell'ultima gara di campionato. Ci sarà anche il Baskin Corato, imbattuto fino ad ora, con le 4 vittorie nel girone A Puglia/Molise, e dopo aver battuto Adria in semifinale e Fortitudo Trani nella finale giocata sabato scorso.