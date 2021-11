Baskin, primo torneo di basket inclusivo: quadrangolare a Monte di Procida

Era il lontano 2001 quando il Baskin, il basket inclusivo che mette in campo assieme normodotati e disabili, muoveva i primi passi nella palestra della Scuola media Virgilio di Cremona, dando vita alla prima esperienza di sport progettato per tutti. Ora come un seme che pian piano cresce, è arrivata la data fatidica. Domani, 7 novembre, a Monte di Procida ci sarà il primo torneo di Baskin campano, con in campo le persone innamorate dello sport per tutti. I fratelli Romeo, la famiglia Marino, i ragazzi e i loro istruttori del Baskinsieme, Virtus Monte di Procida, Napoli Baskin, Ischia Baskin che si confronteranno in partite di alto tasso tecnico e competitivo. A gennaio 2022 inizierà il Campionato Italiano EISI Baskin e ci saranno altre società che piano piano si stanno formando: Maddaloni Baskin, Sun Boys Marigliano Baskin, Tam Tam Baskin, Golden Players Baskin. Il presidente del comitato Baskin Campania è Stefano Argento, ex play dell’Aquila Partenope, il delegato regionale è Vittorio Scotto Di Carlo che portò questa disciplina a conoscenza di tutti 4 anni fa e poi fondò con Stefano Argento e Mauro Rotunno la prima Asd Napoli Baskin in Campania.