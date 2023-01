Bertram Yacht Derthona-Givova Scafati, resta in dubbio Logan

Comincia il girone di ritorno e Scafati si ritrova di fronte la squadra che l'ha fatta più soffrire in assoluto in questa prima parte di stagione, il Tortona, che dominò a Scafati pochi turni fa. Chiuso il girone di andata al decimo posto in classifica, con 12 punti, la Givova proverà a migliorarsi in questo girone di ritorno, con l’obiettivo di conquistare nel più breve tempo possibile i punti utili in chiave salvezza. Si ricomincia dal PalaEnergica di Casale Monferrato, contro la Bertram Yacht (domani alle 19), attuale terza forza del campionato, che nella gara di andata vinse 72-91. Imporsi sul rettangolo di gioco piemontese sarà impresa ardua per i colori gialloblù, ma non impossibile. Ci sono ancora dubbi però legati alla presenza in campo del “professore” Logan, ancora alle prese con il lavoro differenziato per recuperare al meglio ed il più in fretta possibile dall’infortunio muscolare che lo costretto già domenica scorsa di guardare dalla panchina.

Il dirigente scafatese Renato Nicolai: «Inizia la seconda parte della stagione e noi vogliamo dimostrare di essere una squadra ed una società che merita questo palcoscenico. Stiamo lavorando sodo dentro e fuori al campo per confermare quanto di buono è stato fatto finora e migliorare dove è possibile. L’unica parola d’ordine è lavorare: gli acciacchi e gli infortuni fanno parte del gioco e non possono costituire alibi. Domenica affronteremo una squadra molto forte: non lo dico io, ma lo dicono i risultati, i numeri e l’organizzazione di Tortona, allenata da un tecnico bravo e preparato, che quest’anno ha completato con ottimi giocatori un buon impianto di organico».