Bill Walton, morto a 71 anni il campione NBA: l'ex cestista di Boston e Portland aveva un cancro

È morto Bill Walton, il cestista due volte campione NBA con i Boston Celtics e con i Portland Trail Blazers. L'ex giocatore statunitense aveva 71 anni.

Chi era Bill Walton

Star tra gli anni '70 e '80 nella lega americana. Ad annunciare la scomparsa di Bill è stata proprio la NBA. Walton aveva vinto due anelli in carriera, il primo a Boston nel 1977, il secondo a Portland nel 1986. E' morto dopo una lunga battaglia contro il cancro, come ha sottolineato la La National Basketball Association tramite un comunicato.

Ex centro, Walton aveva fatto la felicità dei Portland Trailblazers (dal 1974 al 1979) con un titolo Nba nel 1977, l'unico nella storia del franchigia, prima di unirsi ai Los Angeles Clippers (a San Diego dal 1979 al 1984 e poi a Los Angeles nel 1984-1985), e infine i Boston Celtics (1985-1988) per un nuovo titolo nel 1986 a fianco del leggendario Larry Bird.

Stella universitaria con l'Università della California a Los Angeles (Ucla), non a caso proprio la sua ex università ha ricordato Bill tramite i propri canali social. Walton era stato prima scelta al Draft del 1974.

Suo figlio Luke Walton ha giocato 564 partite nella lega americana tra il 2003 e il 2013 e ha vinto due titoli Nba con i Los Angeles Lakers (2009 e 2010). Bill Walton ha anche lavorato in tv come consulente per 19 anni (1990-2009) per diversi canali, tra cui CBS, NBC e ESPN.