Luka Doncic contro Jayson Tatum. Non ci sarebbe modo di banalizzare maggiormente le Finals Nba, che scatteranno nella notte italiana tra oggi e domani. E’ vero: la finalissima tra Mavericks e Celtics vivrà molto sullo scontro tra le due stelle. E, in fin dei conti, ogni grande duello sportivo che si rispetti ha bisogno di essere rappresentato con la contrapposizione di due volti. Ma c’è molto di più dietro una serie che aspetta la prestazione dei due fenomeni che in questi playoff hanno viaggiato a oltre 26 punti di media, e che, però, vibrerà pure per le giocate di Jaylen Brown, per i guizzi di Kyrie Irving, per l’atletismo di Gafford e Lively, per i manuali di difesa scritti da Jrue Holiday e per la voglia senza tempo di Al Horford. Il tutto mescolato, ma non agitato – come il Vesper Martini di James Bond – con incroci emotivi, polemiche, voglia di rivalsa, riflessioni sul passato e persino maledizioni da sfatare.

L'analisi

Il giocatore più forte contro la squadra più forte. Altro tentativo di sintesi estrema che una sua efficacia però ce l’ha. I Celtics hanno chiuso la stagione con il miglior record della Nba e ai playoff, salvo qualche apparizione leggermente sotto tono, non hanno visto i propri numeri calare in modo significativo. Semmai la postseason ha regalato ai verdi di Boston un interessante cambio di prospettiva: le gerarchie interne nei Jays – Jayson e Jaylen - si sono ribaltate. Con Tatum in versione ordinaria – per quanto possa esserlo viaggiare nei playoff a oltre 25 punti, 5 rimbalzi e 5 assist di media – a prendersi la ribalta è stato Brown, alla fine votato come Mvp delle Finals di Conference a Est. A conferma che il genio in maglia numero 7, sì, quello che ha commentato il “Larry Bird Trophy” con un «Non me l’aspettavo, non ho mai vinto un ca…», è ormai star di primissimo livello della lega americana.

NBA, i Lakers fuori dai playoff. LeBron James: «Ultima partita a Los Angeles? Non risponderò»

Draft maledetti

Quella stessa lega che vive sul lavoro degli scout e che, per tre anni di fila, ha visto tre potenziali prime scelte sfilare sotto le chiamate di gente che in Nba ha lasciato o sta lasciando tracce relative. E’ successo proprio a Brown, chiamato alla 3 nel 2016 dopo il desaparecido Simmons e Ingram, a Tatum nel 2017 (sempre alla 3 dopo Fultz e Lonzo Ball) e, soprattutto, a Doncic nel 2018. I Suns gli preferirono l’impalpabile Deandre Ayton, i Kings si consegnarono al flop di Marvin Bagley III e Atlanta, che voleva a tutti i costi Trae Young, scambiò la propria scelta con i Mavs, che misero le mani su un diamante che non era grezzo nemmeno allora. Miglior giocatore degli Europei con la Slovenia a soli 18 anni, Mvp dell’Eurolega a 19 dopo averla vinta da leader con il Real Madrid, che Doncic fosse uno dei pilastri del futuro della lega era già chiaro. Evidentemente non a tutti. Che poi potesse spingersi anche oltre, be’, quello lo sapeva solo Madre Natura, per tutto ciò che ha messo all’interno di questo ragazzo che, insieme a Nikola Jokic, rappresenta quanto di meglio la Nba attuale possa offrire. Due Hall of Fame in divenire, il serbo e lo sloveno, che fanno benedire all’Europa del basket lo scioglimento di una Jugoslavia che, così, sarebbe stata ingiocabile per tutti. A differenza di Jokic, Doncic non è simpatico. Ha capito subito che anche il trash talking può essere utile per farsi rispettare in un campionato che nonostante la globalizzazione dilagante mantiene una forte impronta nazionalista. E nella serie contro i T’Wolves ha mandato a quel paese in mondovisione il rapper Snoop Dogg che lo insultava dalla prima fila. Ha infranto tutti i record di precocità della Nba e, a 25 anni, è senza dubbio l’erede più credibile di LeBron James. Come fece Dirk Nowitzki prima di lui, ha trascinato i Mavs a trazione europea alla terza finale della loro storia e ora spera di imitare WunderDirk che firmò da Mvp anche il primo e unico anello di Dallas.

Il professore

Sulla sua strada troverà una Boston intenzionata più che mai a centrare il 18° anello che spezzerebbe un digiuno che dura dal 2008 e che renderebbe i Celtics la franchigia più vincente della storia, oltre i Lakers. Tatum e Brown sono cresciuti e hanno anche imparato dalla finale persa due anni fa contro Golden State. Il primo fu tra i principali indiziati per quella sconfitta, dopo una serie in cui incise poco o nulla. E benché questa sia l’opinione di molti – «forte, ma quando conta non lascia il segno» – l’ala ha dalla sua statistiche che smentiscono il dato: nelle prime 100 uscite ai playoff ha superato 2300 punti, 750 rimbalzi e 450 assist. Prima di lui solo LeBron James e Larry Bird. Ha meno da dimostrare il prodotto di Berkeley, che, come detto, sembra aver già sovvertito le gerarchie. Una mente brillante prestata al basket quella di Brown, che parla perfettamente spagnolo e arabo, che ha scelto la University of California non per il programma sportivo ma per il ciclo di studi e che è diventato il più giovane di sempre a diventare membro del Mit Media Lab, il laboratorio di ricerca – tra i più prestigiosi al mondo – del Massachusetts Institute of Technology. La Nasa nel 2022 gli ha offerto un posto di lavoro, ma troppo tardi: un anno prima aveva giocato le sue prime Finals. E quando nel luglio del 2023 venne ufficializzato il suo quinquennale con Boston per 304 milioni di dollari, Jaylen era momentaneamente impegnato in un’aula del Mit dove stava tenendo una lezione di robotica.

Avrà di che parlare in campo con il terrapiattista Kyrie Irving, la seconda stella di Dallas, che dopo aver aiutato LeBron a portare il titolo a Cleveland, proverà a fare lo stesso con Doncic. Compagno diverso, stesso ruolo: proprio quello di secondo violino che lo aveva spinto a separare la sua strada da quella del Prescelto. Per andare dove? A Boston, che lo ritrova da avversario dopo averlo maledetto. Sì perché dopo il divorzio dai Celtics, non senza burrasche varie, Irving si accasò ai Nets e dopo una vittoria sul parquet dei verdi pensò bene di calpestare l’immagine di Lucky, il leprecauno simbolo del club. Che da allora si è vendicato su di lui: dieci le sfide successive contro Boston, tutte perse. No vax convinto (nella stagione del Covid giocò con i Nets solo le gare fuori casa per non aver rispettato le norme sanitarie dello Stato di New York), cospirazionista amante dello spazio, invoca da anni l’arrivo degli alieni. Che, l’11 settembre del 2001, ebbero forse un ruolo nel far arrivare suo padre al lavoro in ritardo, salvandogli la vita: il signor Irving prestava servizio al World Trade Center. Kyrie aveva solo 9 anni e cinque anni prima aveva perso la mamma.

Le altre storie

C’è poi la sfida tra i due coach che non t’aspetti. Joe Mazzulla, 35enne sulla panchina Celtics, è il più giovane tecnico a giocarsi le Finals dal 1969, quando un altro 35enne, Bill Russell, guidò al trionfo i Celtics da allenatore-giocatore. Per intendersi: uno dei totem di Boston, Horford, di anni ne ha 38 e spera che questa sia la volta buona per il primo titolo Nba. La stessa età che aveva Jason Kidd quando vinse l’anello con i Mavs. Questa volta ci prova da coach e farebbe parte dell’élite di campioni in grado di trionfare in campo e fuori con la stessa canotta.