Mascolo, un napoletano convocato nell'Italia di basket dopo 37 anni

Una bella soddisfazione per Bruno Mascolo, talento di Castellammare di Stabia, «emigrato» al nord, nel Derthona, ma che ha mosso i primi passi nelle squadre della cittadina napoletana. Il 24enne è stato convocato dal ct Meo Sacchetti in vista delle prime due gare della finestra di qualificazione ai Mondiali che vedranno l’Italia impegnata a San Pietroburgo contro la Russia (23 novembre) e al Forum di Milano contro l’Olanda il 29. Dalla long List di Sacchetti, che comprende 24 giocatori, usciranno i 16 azzurri che si ritroveranno lunedì 22 novembre al Centro di preparazione olimpica dell’Acquacetosa di Roma.

Prima convocazione in Nazionale A dunque per Mascolo, giocatore della Bertram Derthona. Che però ha fatto tutta la trafile delle giovanili azzurre: nel 2014 ha conquistato l’oro con l’Under 18 nel prestigioso Torneo Albert Schweitzer di Mannheim. Èstato convocato, inoltre, per il Mondiale 3vs3 in Cina e ha partecipato con l’Italia alle Universiadi del 2019 nella «sua» Napoli.

Prima di lui, nel 1984, a essere convocato in Nazionale, fu Massimo Sbaragli.