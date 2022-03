Buscaglia coach Gevi, ora è ufficiale: oggi guiderà il primo allenamento

Mancava solo l'ufficialità. Ed è arrivata. Maurizio Buscaglia è il nuovo coach della Gevi Napoli in sostituzione dell'esonerato Pino Sacripanti. Il tecnico barese che in caso di salvezza resterà anche la prossima stagione, già oggi pomeriggio guiderà l'allenamento della squadra in vista del difficile match di sabato sera in Piemonte contro il Derthona. Lo attende un percorso complicato, con nove partite da giocare fino al termine della stagione regolare e l'obiettivo di mantenere la categoria. Ci sono una serie di problemi da risolvere tra cui l'inserimento totalmente insufficiente di Totè e il provare a sfruttare Reggie Lynch spedito in tribuna nelle ultime due gare. Il comunicato stampa del club ricorda la carriera di Buscaglia che ha avuto il suo picco nelle strepitose stagioni di Trento, con doppia promozione, dalla B fino alla A, poi migliore allenatore nel 2015, quindi le finali scudetto nel 2016/ 2017 e 2017/2018. Poi l'addio a Trento, l'esonero a Reggio Emilia, la mancata conferma a Brescia, e l'esperienza israeliana all'Hapoel Holon.