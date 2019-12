Partita delicatissima domani al Palabarbuto alle 18, con la Gevi Napoli (nella foto Diego Monaldi) che apre il girone di ritorno del campionato di A2. Gli azzurri ospiteranno Rieti, squadra in gran forma. All’andata fu la formazione laziale, attualmente a quota 14 punti in graduatoria (4 più di Napoli) ad imporsi sui partenopei. Importante sarà la prestazione di Terrence Roderick, sotto esame dopo alcune partite negative. Stefano Spizzichini alla vigilia del match ha così descritto l'impegno: “Siamo carichi e pronti per la sfida contro Rieti. Sicuramente non viviamo un buon momento ma posso garantire che ognuno di noi sta lavorando intensamente per uscirne e portare i risultati dalla nostra parte. Abbiamo curato tutti i dettagli di questa gara in settimana. Speriamo che domani il palazzetto sia pieno e soprattutto caldo per avere una marcia in più e poter tornare alla vittoria. Colgo l’occasione per invitare tutti i tifosi a starci sempre più vicino”.

In occasione della gara torna il Teddy Bear Toss. L’iniziativa consiste nel semplice lancio di orsacchiotti e peluche in campo dopo il primo canestro della Gevi Napoli. I peluche dei tifosi azzurri saranno raccolti e donati ai bambini del Santobono nel giorno dell’Epifania. © RIPRODUZIONE RISERVATA