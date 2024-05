Paperdi, Under 19 a caccia del pass per le finali nazionali

Dopo aver conquistato la Coppa Campania con la formazione Under 14 di coach Amedeo Piantadosi, ora tutta l’attenzione per le giovanili della Decò Juvecaserta è rivolta all’impegno degli Under 19 di Ciro Dell’Imperio nelle finali interzonali di Recanati in programma sabato e domenica 1 e 2 giugno.

In palio la qualificazione alle finali nazionali a cui aspirano anche la Stella Azzurra Roma, il nuovo Basket Aquilano e la Jokers Firenze.

Nello stesso fine settimana gli Under 17 di coach Nicola Liguori punteranno al titolo regionale della categoria gold nelle final four in programma a Monte di Procida. Oltre ai bianconeri in corsa ci sono l’Olimpia Agropoli, la Fortitudo Cercola e il quintetto locale.