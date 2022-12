Coach Buscaglia sul momento Gevi: «Il nostro problema è la continuità»

Dopo il pesante ko di Sassari, coach Buscaglia ha analizzato la situazione della Gevi Napoli intervenendo a Radio Kiss Kiss Napoli: "La continuità delle prestazioni ancora non è entrata nel nostro brand. Su questo dobbiamo assolutamente lavorare. Siamo una squadra che per tipologia è portata naturalmente a correre molto. Abbiamo una buona capacità difensiva e particolari caratteristiche offensive. Su questo c'è bisogno di fare uno step in avanti proprio dal punto di vista delle prestazioni in difesa".

Quindi capitolo Micheneau, deludente rispetto alle aspettative: "Il nostro play David Micheneau arriva da un campionato dove l'aspetto fisico e atletico era predominante. Anche il nostro campionato di A1 lo è, ma a queste caratteristiche, aggiunge anche e soprattutto l'aspetto tecnico. Micheneau può ancora implementare il suo contributo in fase offensiva, ma il suo apporto difensivo non è mai venuto a mancare. Lui è il nostro regista e sta facendo assolutamente bene".

Quindi il problema Johnson; "Quando un giocatore supera definitivamente un problema clinico non significa che possa essere subito a disposizione e giocare e che si possa immediatamente allenare. E' questo il caso di Robert Johnson che ha iniziato un percorso per poter affrontare finalmente una partita ed ha svolto un primo vero allenamento completo con la squadra. Credo che lunedì prossimo contro Verona possa giocare".

Infine il discorso generale: "Le nostra squadra deve potersi consolidare in questo campionato, non siamo ancora al momento riusciti a farlo nel tipo di prestazione. Dobbiamo cercare di difendere, correre e di mettere in campo il brand Napoli con più continuità. Sono soddisfatto dell'apporto del gruppo dei giocatori italiani. Il nostro è il campionato italiano, e loro lo interpretano nella maniera migliore portando sul parquet tutto quello che viviamo durante la settimana. La società sta facendo molto bene, rendendo Napoli sempre più appetibile anche all'esterno. Anche sul mercato, questa è la squadra che volevamo costruire, ma con la società seria che abbiamo, c’è sempre un attento sguardo allo sviluppo delle varie situazioni che possono accadere sul mercato. Tutte le operazioni sono state realizzate in linea con il nostro budget, con le relative costruzioni, innesti, ed esperienza internazionale. Napoli è una città ricca di passione orgoglio e competitivitá, ed è anche per questo, così come è già sempre accaduto in tutte le nostre precedenti gare in casa, che lunedì prossimo contro Verona aspetto tutti al PalaBarbuto".