Giunge alle semifinali il contest “Leggende-La Sfida”, l’iniziativa lanciata dalla Lega Nazionale Pallacanestro, che mette a confronto i 16 giocatori migliori della storia del Napoli Basket. Si è chiusa ieri la fase dei quarti di finale che ha dato accesso alle semifinali. Tra Greer (nella foto), Morena, Berry e Rocca ci sarà il vincitore di questo sfida a colpi di click. All’iniziativa hanno aderito 22 club attualmente partecipanti al campionato di A2 ed ha avuto un riscontro enorme soprattutto a Napoli. I numeri mossi da “Leggende” si confermano clamorosi: oltre 50.000 persone raggiunte, 5.000 interazioni, 2.500 reazioni, commenti e condivisioni su Facebook.



Spicca la sfida tra Mike Penberthy e Mimmo Morena, che ha visto trionfare quest’ultimo con un margine minimo sull’avversario: oltre 4.000 voti espressi tra Facebook ed Instagram, scatenando un lungo dibattito tra i tifosi che si sono confrontati nei commenti al post.



Scattano stasera le semifinali di "Leggende". Ogni singolo duello si svolgerà sulla distanza delle 48 ore (e non più 24). Quindi la prima semifinale si disputa tra il 20 ed il 21 e vedrà di fronte Lynn Greer e Mimmo Morena. La seconda tra il 22 ed il 23 vedrà di fronte Walter Berry e Mason Rocca. Stessa logica per la finale, con votazioni aperte dalle ore 12 di sabato 25 fino alle ore 12 di lunedì 27 aprile. Lynn Greer viene indicato come prossibile vincitore, strepitoso protagonista di una memorabile stagione nella Carpisa Napoli del presidente Maione nel 2005-2006, ma anche gli altri 3 pretendenti sono molto amati dal pubblico. Morena è stato capitano della squadra che vinse la Coppa Italia, Rocca un lottatore adorato dai tifosi, Walter Berry probabilmente il talento più scintillante della storia del basket napoletano anche se appartiene al basket degli anni '90. © RIPRODUZIONE RISERVATA