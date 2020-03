Coronavirus, l'Nba ha chiesto ai giocatori guariti dal Covid-19 di considerare la possibilità di donare il sangue. Attraverso il programma “NBA Together” creato proprio durante la crisi dovuta al coronavirus, la lega professionistica americana è in prima linea per combattere la pandemia attraverso il sostegno al “National COVID-19 Convalescent Plasma Project”, progetto al quale specialisti di altissimo livello lavorano per cercare cure contro il coronavirus attraverso il plasma di chi è guarito dalla malattia. Tra questi ci sono Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Christian Wood e Marcus Smart, tutti e quattro dichiarati guariti dopo aver contratto il virus nelle settimane passate. Anche il volto televisivo di ESPN Doris Burke aveva dichiarato di voler fare la sua parte donando il sangue per favorire la ricerca di una cura per il coronavirus, che sta colpendo duramente gli Stati Uniti con oltre 140.000 casi accertati — il dato più alto al mondo.

