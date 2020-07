Ultimo aggiornamento: 13:59

Nome dopo nome, continua a squarciarsi il velo di privacy che copre la, impegnata nel faticoso progetto di ripartenza, nella bolla di Orlando, mentre nel resto degli Stati Uniti il Covid-19 continua a diffondersi a ritmi elevatissimi. L'ultimo a uscire allo scoperto è stato Eric Bledsoe, playmaker deicapolisti a Est. «Ho il Coronavirus - ha detto ail 21enne cestista - ma sto bene. Non sono a Orlando, e spero di arrivarci presto». L'ultima notazione fa riferimento al mistero che anche i team osservano rispetto alla loro presenza. Nelle conferenze i coach rimangono molto generici, perché non c'è ufficialità sul roster dei giocatori presenti. «Sono asintomatico e sto bene. Non appena potrò rispettare le regole imposte dal protocollo Nba, non vedo l'ora di unirmi alla squadra a», ha aggiunto Bledsoe, raccontando il paradosso dell'Nba piuttosto che la sua storia personale.LEGGI ANCHE--> Nba, Westbrook in quarantena: è positivo