Nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che è ancora in atto nel nostro Paese e, più in generale, nell'intera comunità mondiale, dopo aver dichiarato conclusa, lo scorso 26 marzo, la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività organizzata dai Comitati Regionali e preso atto della richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro del scorso 23 marzo, il Presidente della Fip, Giovanni Petrucci ha ritenuto, sentito il parere del coordinatore del Settore Agonistico Marcello Crosara, di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per i Campionati di Serie A1 e A2 femminile. Lo scrive la Federbasket sul suo sito. Ultimo aggiornamento: 20:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA