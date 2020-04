La Lega Basket, la Giba (Associazione Italiana Giocatori di basket) e l'Usap (Unione Sindacale Allenatori di Pallacanestro) hanno raggiunto un accordo per la riduzione della retribuzione lorda per i tesserati che hanno ingaggi superiori a 50mila euro annui per la stagione cancellata dalla Fip a causa del Coronavirus. Per chi guadagna meno sono state stabilite due fasce con minore percentuale di riduzione. La Lba è la prima lega italiana a ratificare questo tipo di accordo.



Le parti commentano l'accordo sulla riduzione del 20% degli ingaggi con grande soddisfazione. «È un risultato importante - sottolinea il presidente di Lba, Umberto Gandini - ed è frutto di una volontà comune di club, giocatori, allenatori di affrontare questa difficile situazione con realismo, consci che solo uno sforzo collettivo può creare le basi per una solida ripartenza nel segno della sostenibilità finanziaria di tutto il movimento». Alessandro Marzoli, numero uno della Giba, evidenzia quanto i giocatori siano stati «professionisti esemplari sotto tutti i punti di vista» ed elogia «un gesto d'amore verso il mondo del basket»: «La loro sensibilità e spirito di sacrificio dimostrano come possano essere protagonis ti