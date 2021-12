Covid, focolaio anche all'Olimpia Milano. Sono almeno sei i casi positivi finora accertati e l'attività sportiva è stata immediatamente sospesa. Saltano due big match: quello di Eurolega in casa del Kaunas (in programma domani) e la sfida di campionato contro la Virtus Bologna (in programma il prossimo 26 dicembre).

La squadra resterà in isolamento almeno fino al 27 dicembre, come disposto dall'Ats locale. «L'attività sportiva - spiega l'Olimpia in una nota - potrà riprendere il 27/12 previa effettuazione di test antigenico di terza generazione negativo e contestuale effettuazione di test molecolare». Milano quindi oggi non partirà per Kaunas dove domani avrebbe dovuto giocare in Eurolega e sarà rinviato anche il big match con la Virtus Bologna, in programma a Santo Stefano.